Cristiano Ronaldo ao lado do filho, Cristianinho - Reprodução

Cristiano Ronaldo ao lado do filho, CristianinhoReprodução

Publicado 08/07/2024 10:55

Rio - Mesmo no auge de seus 39 anos, Cristiano Ronaldo ainda não cogita se aposentar. De acordo com o o ex-jogador romeno Adrian Mutu, o craque português traçou como objetivo jogar ao lado de seu filho, Cristianinho, antes de pendurar as chuteiras.

"É essa sua verdadeira motivação. O fato de querer jogar uma partida oficial com o filho. É por isso que não desiste", contou Mutu, que conversou com o atleta recentemente na Arábia Saudita, ao site "iAM Sport".

Atualmente, Cristianinho está com 14 anos e treina nas categorias de base do Al-Nassr, clube do pai. Mutu acredita que na Arábia será mais fácil de CR7 realizar seu sonho.

"No Al-Nassr, é possível. Se ele estivesse em outro time, como o Real Madrid, seria mais difícil", apostou.

O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr vai até o fim de 2025. No entanto, o clube já trabalha para renová-lo por mais um ano.