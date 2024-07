Brasil x Uruguai, Copa de 1950, segundo gol do Uruguai - Arquivo O Dia

Brasil x Uruguai, Copa de 1950, segundo gol do UruguaiArquivo O Dia

Publicado 08/07/2024 10:00

Rio - O vexame para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014 que completa dez anos nesta segunda-feira não mudou apenas a história do futebol brasileiro, mas também ressignificou o seu passado. Considerado até aquele momento o maior fracasso da Seleção, o Maracanazo de 1950 deixou de receber uma alcunha injusta que acompanhou figuras importantes do futebol pentacampeão por décadas.

"Não houve raiva, houve tristeza no 7 a 1. Diferentemente de 50, a derrota para a Alemanha não foi uma fatalidade, foi apenas a constatação da realidade. Acho que de forma exagerada. Mas a derrota era anunciada pelo retrospecto do time nos jogos anteriores", afirmou Evaristo de Macedo, em post no seu perfil no Facebook.

Vexame do 7 a 1 no Mineirão completa 10 anos em 2024 Agência O Dia

"Em 1950, estava no Maracanã e, adolescente, jogador do Madureira, sonhador, sofri muito com a derrota do Brasil para o Uruguai. Meus ídolos estavam em campo, mas continuaram sendo meus ídolos. A derrota foi uma fatalidade. Apenas um gol! Com meu pai e tios voltamos a pé, em silêncio, do Maracanã à rua Rosa e Silva no Grajaú", disse o ex-jogador e treinador de 91 anos.

O Brasil sediou duas Copas do Mundo. Na primeira, em 1950, a Seleção fazia uma campanha extraordinária e chegou a partida contra o Uruguai, no Maracanã, precisando apenas de um empate para se sagrar campeão mundial pela primeira vez. A Seleção saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada.

Apesar de posteriormente, o Brasil ter se tornado o país do futebol, com direito a cinco títulos da Copa do Mundo, a derrota para o Uruguai no Mundial de 1950 seguiu sendo lembrado ano após ano como o maior vexame da história do futebol brasileiro. Nem mesmo eliminações precoces como a nas oitavas de final de 1990, pior campanha do Brasil até hoje em uma Copa, e a derrota elástica para a França na final de 1998 por 3 a 0, roubaram o protagonismo do Maracanazo.

Até que 64 anos depois, novamente, o Brasil teve a oportunidade de conquistar uma Copa do Mundo em seus domínios. Diferente de 1950, a Seleção não demonstrava um bom futebol, foi avançando aos trancos e barrancos até a semifinal. O adversário seria a Alemanha, e o palco o Mineirão, naquele dia 8 de julho de 2014, o Maracanazo finalmente ganharia um novo significado.

Naquele dia, os amantes do futebol brasileiro puderam entender o que verdadeiramente era um vexame de uma equipe de futebol em uma Copa do Mundo. Em 1950, a Seleção sofreu uma derrota doída e frustrante, porém, sucumbiu a uma grande equipe, que já havia conquistado um Mundial duas décadas antes, por um placar de um gol de diferença. Cenário completamente distinto ao sofrido pelo Brasil diante dos alemães naquele julho de 2014.

Por mais doloroso que seja, o 7 a 1 fez justiça a uma equipe histórica do futebol brasileiro, que deu o pontapé para que nossa Seleção pudesse chegar em outras finais de Copas do Mundo e conseguisse se tornar o país mais vitorioso na principal competição do futebol internacional.