Dez anos do 7 a 1: relembre a repercussão mundial do maior vexame da Seleção

Rio - Há exatos dez anos, o Brasil foi goleado pela Alemanha por 7 a 1, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. Abalada com a lesão de Neymar nas quartas de final, a seleção brasileira foi humilhada pelos alemães dentro de casa e sofreu o maior vexame da sua história e uma das maiores goleadas da histórias dos Mundiais.

Sem Neymar e Thiago Silva, o Brasil sentiu a ausência dos líderes e foi dominado. Müller abriu o placar aos 11 minutos, enquanto Klose ampliou aos 23 — e bateu o recorde de gols de Ronaldo em Copas do Mundo. A seleção brasileira se abalou e sofreu um apagão fatal. Kroos fez o terceiro aos 24 e o quarto aos 26, e Khedira fez o quinto aos 29.



O silêncio tomou conta do Mineirão. Os torcedores, atordoados como os jogadores, não acreditavam que acompanhavam o maior vexame da história da seleção brasileira. No segundo tempo, a Alemanha tirou o pé, mas ainda fez o sexto e o sétimo com Schürrle, aos 24 e 34 da etapa final. Oscar, aos 45, fez o gol menos celebrado da história do futebol.

Relatar erro