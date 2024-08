John Victor foi o destaque do Botafogo no empate com o Bahia, na Fonte Nova, pela 24ª rodada do Brasileirão - Vitor Silva / Botafogo

John Victor foi o destaque do Botafogo no empate com o Bahia, na Fonte Nova, pela 24ª rodada do BrasileirãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/08/2024 08:00

Rio - John Victor brilhou mais uma vez com a camisa do Botafogo. O goleiro foi o destaque do Alvinegro no empate sem gols com o Bahia , neste domingo (25), na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Brasileirão, e igualou a sua partida com mais defesas na temporada.

O goleiro alvinegro foi bastante exigido e foi essencial para o Botafogo não voltar para casa com derrota. Ao todo, John Victor fez sete defesas, sendo seis dentro da área, e evitou 2.05 gols, segundo as estatísticas do "SofaScore". Além disso, teve 100% de aproveitamento nas defesas.

John Victor igualou o seu maior número de defesas numa partida na temporada. O goleiro já havia feito sete defesas na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, no entanto, foram três dentro da área e evitou 0.51 gols, números abaixo do que contra o Bahia.

Com o empate diante do Bahia, o Botafogo foi ultrapassado pelo Fortaleza e agora ocupa o segundo lugar com 47 pontos. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (31), às 21h (de Brasília), contra o próprio Leão do Pici, no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão.