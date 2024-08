Rodinei, do Olympiacos (GRE), levanta a taça da Liga Conferência - Aris Messinis/AFP

Publicado 25/08/2024 12:02

Rio - O Botafogo mostrou interesse na contratação de Rodinei, do Olympiacos. O clube grego, porém, vê o lateral-direito como peça importante para o time e sequer abriu negociação com o Glorioso. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

O jogador esteve na campanha de dois títulos cariocas (2017 e 2019), um Campeonato Brasileiro (2019), uma Copa do Brasil (2022) e duas Copas Libertadores (2019 e 2022).

Ele viveu o auge na temporada de 2022. Naquele ano, foi o responsável por cobrar o pênalti decisivo na final da Copa do Brasil e participou da jogada do gol do título da Libertadores.

Botafogo no mercado

Um dos nomes que agradava era o do grego Georgios Vagiannidis, do Panathinaikos, da Grécia. Entretanto, o negócio não foi para frente.