Iván Ramírez é jogador do Libertad, do ParaguaiReprodução/Instagram @ivan_super5

Publicado 23/08/2024 21:21 | Atualizado 23/08/2024 21:26

Rio - Iván Ramírez, do Libertad (PAR), está no radar do Botafogo . O Alvinegro fez uma consulta pelo paraguaio de 29 anos após a negociação por Vitinho, do Burnely (ING), ficar mais difícil. A informação é do site "ge".

Ramírez tem 29 anos e está dentro do perfil que o Alvinegro busca: pronto para atuar e com nível para estar entre os titulares. Entretanto, segundo o site, o staff do lateral vê a negociação como difícil porque a busca acontece no meio da temporada.

Situação de Vitinho

O clube inglês conseguiu equilibrar o fluxo de caixa com a venda de jogadores. Dessa forma, a saída do brasileiro, considerado titular absoluto, aconteceria apenas com proposta na casa dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 92,6 milhões na cotação atual).

Vitinho segue como plano A, tendo em vista que o Botafogo vê possibilidade de venda futura. Por outro lado, o clube não quer perder muito tempo. O Glorioso busca mais um lateral-direito para as quartas de final da Libertadores, que começam na semana do dia 18 de setembro. Hoje, Mateo Ponte é o único jogador da posição disponível no elenco.