Luiz Henrique vive grande momento pelo Botafogo na temporada - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/08/2024 14:23

Na pré-lista, Luiz Henrique sabia que tinha boas chances, afinal, é um dos destaques do time líder do Brasileirão e nas quartas de final da Libertadores. E ao ouvir seu nome, explodiu de alegria e vibração, ao ver que a opção de deixar a Europa aos 23 anos se mostrou acertada.



"Minha volta para o Brasil me deu mais visibilidade para a seleção brasileira aqui no Botafogo. Estou jogando muito bem, está todo mundo olhando, Dorival, Europa", afirmou o atacante em entrevista ao Sportv, logo após a convocação.



Após sair de campo no empate em 2 a 2 com o Palmeiras com dores na panturrilha esquerda, Luiz Henrique. Mesmo assim, deve ser preservado contra o Bahia, no domingo.