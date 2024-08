Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para os próximos dois compromissos pelas Eliminatórias - Marcello Dias/CBF

Publicado 23/08/2024 11:57 | Atualizado 23/08/2024 12:51

dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai. Em grande fase, Luiz Henrique, do Botafogo, é a principal novidade da O técnico Dorival Júnior fez a primeira convocação após a decepcionante Copa América e levará novos nomes para os. Em grande fase, Luiz Henrique, do Botafogo, é a principal novidade da seleção brasileira . Estêvão, do Palmeiras, é outro estreante.

Com o futebol europeu retornando das férias, Dorival optou por dar oportunidades a mais nomes que atuam no Brasil. E assim, Pedro e Gerson, do Flamengo, voltam a ser convocados, assim como André, do Fluminense. Os três ficaram fora da Copa América.

O confronto contra o Equador está marcado para 6 de setembro, em Curitiba, enquanto o Paraguai será no dia 10, em Assunção.

A seleção brasileira não faz boa campanha nas Eliminatórias. Sob o comando de Fernando Diniz, somou apenas sete pontos em seis rodadas, com quatro jogos sem vencer e ocupando apenas a sexta colocação.

"Não é um momento positivo na competição. Mas eu acredito muito no trabalho que foi desenvolvido na Copa América. O período de treinamento foram dias importantes. É natural que tenha ficado um gosto amargo ao que talvez pudéssemos ter realizado. Nem tudo foi descartado. Acredito muito em processos", afirmou Dorival.

O treinador deixou fora dos convocados para a seleção brasileira sete jogadores que estiveram na Copa América: Andreas Pereira, Douglas Luiz, Ederson, Pepê, Evanilson, Raphinha e Gabriel Martinelli.

"De modo geral, as alterações foram basicamente pelo momento. Eu volto a dizer que todos foram avaliados, e essas avaliações continuam sempre. A todo instante. O que precisamos é do rendimento, estarmos melhores nas partidas. Para começarmos a ter um esboço do que temos apresentado", explicou.

Os convocados da seleção brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City);



Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendel (Porto);



Zagueiros: Beraldo (PSG), Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG);



Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Paquetá (West Ham);



Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Vinícius Junior (Real Madrid).