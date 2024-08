Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/08/2024 22:59

Rio - A CBF anunciou que fará uma reunião semanal com dirigentes das quatro divisões do futebol brasileiro para debater a atuação dos árbitros em cada rodada. O encontro acontecerá toda segunda-feira, de forma virtual e contará com integrantes da Comissão de Arbitragem da entidade.

"Eu pensei muito quando eu decidi fazer essas reuniões. Sou assim, eu gosto de ouvir críticas que sejam construtivas e que nos direcionem. O objetivo é melhorar a arbitragem e temos que ter a humildade para ouvir. Tem acontecido equívocos que não eram para acontecer. Quem acompanha os jogos sabe. Essas questões têm que ser discutidas. As críticas ajudam no processo de melhoria", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A entidade tomou a decisão nesta sexta-feira, 23, em reunião com presidentes e representantes dos clubes das séries A, B, C e D do Brasileirão. Este encontro, que durou cerca de quatro horas, também contou com a presença de Ednaldo Rodrigues e Wilson Seneme (presidente da Comissão de Arbitragem), além de 50 árbitros e assistentes.

"É muito importante, num momento chave dos campeonatos, dar a oportunidade aos presidentes (de clubes) para falar o que querem no sentido de melhorar a arbitragem. Isso é extremamente democrático. Eles também nos escutaram. Dois pontos ficaram em evidência – a uniformização dos critérios e o uso do VAR, que também precisa de um critério mais bem estabelecido para poder auxiliar os árbitros de campo", disse o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme.

"O presidente Ednaldo me deu essa ideia, a gente desenvolveu, foi muito bem aceita pelos clubes. Vai ser uma experiência muito positiva, porque existem muitas dúvidas dos clubes em relação à regra do jogo e aos critérios que os árbitros adotam para determinada situação. A arbitragem brasileira sai muito mais fortalecida de um evento como esse", completou.