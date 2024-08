Ednaldo Rodrigues conversa com a imprensa após a convocação - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 23/08/2024 16:05

Rio - O presidente da CBF , Ednaldo Rodrigues, admitiu erros da arbitragem do futebol brasileiro e também problemas com os critérios adotados nos jogos. A declaração veio nesta sexta-feira, 23, na sede da entidade, após a convocação do técnico Dorival Júnior

"A arbitragem sempre vai ser questionada. Qualquer que seja o momento, a arbitragem já entra questionada no jogo, mas a comissão de arbitragem tem trabalhado de uma forma muita criteriosa no sentido de melhorar cada vez mais. Apesar de tudo isso, tem, sim, acontecido equívocos que não eram para acontecer dentro de uma evolução que está sendo feita. Quem acompanha os jogos sabe. Há situações em que os árbitros aplicam hoje um critério, e dois, três jogos (depois), aquele mesmo árbitro modifica. Essas questões têm que ser discutidas. A crítica é sempre importante quando é construtiva", admitiu Ednaldo.

"A padronização tem que ser realmente discutida e aplicada. Senão, vai continuar novamente fazendo aqui e aí no outro jogo diferencia com o mesmo árbitro. Acho que tem que discutir essa questão dos critérios e padronizar. Se não mudou a regra, por que o árbitro está mudando o entendimento? Cada jogo é uma situação, mas o futebol é muito claro, e as regras não andam mudando da noite para o dia", completou.

Apesar das críticas, Ednaldo bancou a permanência do atual presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, que assumiu o cargo em 2022. Ainda nesta sexta-feira, acontecerá uma reunião dos clubes com a entidade sobre os árbitros.

"Se fosse assim, a gente já tinha trocado dez vezes os presidentes, porque está tendo erro sempre. Isso é notório. Eu não sou assim para ficar fazendo meias palavras. A gente acompanha futebol e sabe. O Seneme sabe também da posição. A gente pontua erros em algumas arbitragens, e ele também não às vezes está satisfeito. Ele faz todo o trabalho, mas sabe que pode ser melhor por parte dos árbitros", afirmou o mandatário.