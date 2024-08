Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2024 13:55

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, continua interagindo com seus seguidores sobre curiosidades sexuais. A chilena questionou seus fãs sobre como ele agem em relação aos sons durante uma relação sexual. A beldade foi direta e deu detalhes de como é sua postura na cama.

"Vocês fazem sexo com sons ou em silêncio? Eu sou do time gemidos altos", disparou a modelo, de 34 anos. "Sem ofensa, mas acho que sexo em silêncio é para inexperientes. É muito melhor com gemidos", disse um dos seus seguidores.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.