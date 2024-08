Carlo Ancelotti em treino no Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 23/08/2024 12:23

Rio - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, de 65 anos, afirmou ter conversado com Rodrygo nos últimos dias, após a polêmica envolvendo seu nome no clube espanhol. O italiano afirmou que o brasileiro "está feliz" e que negou qualquer tipo de insatisfação com o tratamento recebido por Jude Belligham, Kylian Mbappé e Vini Jr., seus companheiros de equipe.

"Falei com ele esta semana e perguntei se algo tinha acontecido. Ele me disse que a mensagem era falsa. Ele está feliz aqui e trabalhando muito bem. Ele esteve muito bem em dois jogos. Com esse time ofensivo, os atacantes têm que trabalhar mais e ele está bem", disse em entrevista coletiva.



De acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola, Rodrygo teria se incomodado com as manchetes que citavam o Real Madrid como sendo a equipe do trio BMV (Belligham, Mbappé e Vini Jr.).



"Tô feliz pelo gol e o crescimento do time. Falaram semana passada do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas vão ter que colocar o R de Rodrygo nessa sigla aí. Temos o quarteto ofensivo e todo o restante do time. Cada um tem sua importância nos jogos e vai mostrar seu valor nas diversas competições que vamos disputar", teria dito o atacante, de 23 anos, em um aplicativo de mensagens, que posteriormente teria sido apagado.