Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 22/08/2024 09:30 | Atualizado 22/08/2024 09:37

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, fez uma pergunta íntima para seus seguidores no Instagram. A modelo chilena questionou se seus seguidores acordariam seus parceiros sexuais durante a madrugada para ter uma relação. As respostas variaram.

"Se você fosse ela tarde da noite", "Óbvio. É preciso surpreender e sair da rotina", "Quando você começa o relacionamento sim, com o tempo não", "Não, ela deve saber a hora. Se eu tiver que acordá-la não estamos conectados", foram os comentários.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.