Ivana Knöll sofreu fratura na fíbula direitaReprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 15:30

Rio - A musa da Copa do Mundo, Ivana Knöll, de 31 anos, publicou um ensaio de biquíni após sofrer uma fratura na fíbula da perna direita. Com a perna imobilizada e utilizando muletas, a beldade não perdeu a pose e interagiu com seus fãs no Instagram.

"Querei a fíbula, mas continuo sexy", publico a beldade, que tem mais de três milhões de seguidores nas redes sociais. Ivana tem realizado shows como DJ no continente europeu.

Nascida na Croácia, Ivana ficou conhecida mundialmente na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando foi eleita musa da competição. Ela acompanhou a seleção do seu país na campanha do terceiro lugar obtida no torneio.