Fábio Mota, presidente do Vitória - Victor Ferreira/EC Vitória

Fábio Mota, presidente do Vitória Victor Ferreira/EC Vitória

Publicado 20/08/2024 12:34

Bahia - Após o empate com o Cruzeiro, em Salvador, o presidente do Vitória, Fábio Mota, concedeu uma entrevista coletiva bastante revoltado com a arbitragem, principalmente por ter validado o segundo gol de Dinenno, em uma jogada em que Matheus Henrique teria utilizado a mão. O dirigente citou Fluminense e Corinthians, que lutam contra o rebaixamento, junto do clube baiano como beneficiados pelo lance.

"É vergonhoso, o Cruzeiro, o Corinthians, o Fluminense não precisam disso para não cair. Será que é para o Vitória cair, porque é o que tem menor investimento? É isso que precisamos saber. Eu clamo para o Brasil que precisamos ter o profissionalismo da arbitragem", disparou.



Fábio Mota citou outros lances envolvendo o Vitória no Brasileiro, que de acordo com ele, o clube baiano acabou sendo prejudicado e perdendo pontos importantes.

"Fomos prejudicados contra o Botafogo em um gol anulado sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, quando o VAR chamou, e o árbitro não expulsou o jogador do Corinthians. Hoje foi um escândalo em todos os sentidos. Não estou discutindo se o Cruzeiro já teria empatado o jogo, acho até que já merecia ter empatado, mas não dessa forma que foi", disse.



Por fim, Fábio Mota afirmou que não tem o costume de dar declarações como esta, mas reforçou que na sua opinião o futebol brasileiro vive sua maior crise em relação à arbitragem.

"Eu não costumo fazer isso, nunca fiz como presidente do Vitória. Mas hoje, acho que passou de todos os limites. Acho que o que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha", concluiu.