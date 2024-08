Endrick tem dois primeiros jogos pelo Real Madrid, ambos na pré-temporada - AFP

Publicado 19/08/2024 18:00

Espanha - Recém-chegado ao Real Madrid, Endrick não descarta pedir para ser emprestado pelo clube espanhol, caso receba poucos minutos em campo. O jogador não entrou nos dois primeiros jogos oficiais da equipe comandada por Carlo Ancelotti nesta temporada.

Uma primeira avaliação será feita no final deste ano e a outra na metade de 2025, quando a janela de verão na Europa, a mais movimentada, abre. A maior preocupação do jogador é que a possível falta de oportunidades possa afetar a sua visibilidade para a Seleção, de acordo com o jornal espanhol "As".



Endrick participou das duas derrotas do Real Madrid na pré-temporada. Na estreia contra o Milan (1 a 0), ele jogou um tempo e, contra o Barcelona (2 a 1), ficou em campo 67 minutos.