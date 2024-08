Vitor Roque pode deixar o Barcelona - Divulgação / Barcelona

19/08/2024

Barcelona (ESP) - Vitor Roque está de malas prontas para deixar o Barcelona. Sem espaço no clube catalão, o jovem atacante brasileiro despertou interesse do Sporting, de Portugal. Segundo os jornais espanhóis "As" e "Sport", os portugueses ofereceram 30 milhões de euros (R$ 181 milhões) e se aproximaram do acordo.

Fora dos planos do Barcelona, Vitor Roque foi comunicado para procurar um novo clube. O Sporting atendeu a pedida do clube catalão e pagará 20 milhões (R$ 121 milhões) fixos mais €10 milhões (R$ 60 milhões) em bônus para contratar o atacante brasileiro.



A crise financeira do Barcelona é um dos motivos para vender Vitor Roque nesta janela. O clube precisa abrir espaço na folha salarial para inscrever o jogador e, por isso, decidiu negociá-lo, já que não pretende se desfazer de outros atletas pela joia brasileira.

O atacante, de 19 anos, foi contratado por cerca de R$ 230 milhões, sendo aproximadamente R$ 60 milhões em bônus, junto ao Athletico-PR. Porém, Vitor Roque foi pouco utilizado e entrou em campo somente em 14 partidas, tendo feito apenas dois gols.