Alex Sandro deixou a Juventus, da Itália, e entrou na mira do Flamengo - Divulgação / Juventus

Publicado 19/08/2024 20:57

Rio - Após perder Matias Viña, que passou por cirurgia e perderá todo o restante da temporada , o Flamengo abriu conversas buscando a contratação de Alex Sandro para reposição na lateral esquerda. Os contatos ainda são embrionários, mas o Rubro-Negro vê a boa relação do defensor com o técnico Tite como trunfo nas negociações.

Aos 33 anos, Alex Sandro está livre no mercado após o fim do contrato com a Juventus, da Itália. O jogador está em Portugal trabalhando a parte física enquanto aguarda propostas. No primeiro contato com o Flamengo, valores e outros termos do vínculo não foram discutidos. As informações são do "ge".

O Flamengo corre para fechar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo visando a baixa de Viña por fratura na tíbia e uma lesão ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Alex Sandro já trabalhou com Tite em outras situações. O jogador esteve na Copa do Mundo de 2022 e foi campeão da Copa América em 2019. No Brasil, foi campeão da Libertadores com o Santos em 2011. Ele ainda acumula passagem na Europa pelo Porto, de Portugal.