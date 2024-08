Wesley entrou em campo 86 vezes, fez dois gols e deu duas assistências pelo Flamengo - Divulgação / Flamengo

Sendo assim, de acordo com o 'Uol', a negociação, apesar de encaminhada, está travada. Rio - Flamengo e Atalanta (ITA) divergem sobre a data de liberação de Wesley, lateral-direito rubro-negro. Enquanto os italianos desejam contar com o atleta de forma imediata, o clube carioca quer ter o jogador à disposição no jogo contra o Bolívar (BOL), pela Libertadores, na próxima quinta-feira (22).Sendo assim, de acordo com o 'Uol', a negociação, apesar de encaminhada, está travada.

Na última semana, ficou acordado que o Flamengo receberá 16 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) pelo atleta . Além disso, 1 milhão de euros a cada meta cumprida estipulada no contrato: 20 jogos completados, conquista de qualquer título pela Atalanta, classificação à Liga Europa e vaga nas oitavas da competição continental.

Ainda sem definição de quando Wesley rumará à Itália, não é possível afirmar se estará ou não à disposição do Flamengo para o embate decisivo com o Bolívar (BOL). As equipes medem forças na quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na altitude de La Paz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América.