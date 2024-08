Michael está de saída do Al-Hilal e tem retorno ao Flamengo quase certo - Divulgação/Al Hilal

Publicado 19/08/2024 09:45

O Flamengo perde pelo menos um jogador por lesão a cada partida e vê o elenco mais caro do futebol brasileiro ficar mais curto. Diante do cenário atual, a diretoria tem como prioridade repor as ausências de Everton Cebolinha e Viña, os únicos dos machucados que só retornam em 2025. Para o ataque, Michael é o nome que está certo para assinar por três anos

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou as negociações adiantadas com o atacante que está de saída do Al-Hilal.

"Nós temos uma contratação muito adiantada. Todo mundo sabe que é o Michael. Não está certo porque não está assinado. Só falta ele (Michael) estar aqui e assinar", explicou.

A busca por um lateral-esquerdo também se tornou uma necessidade no Rubro-Negro, mas sem desespero. Com apenas Carlinhos como contratação para esta segunda janela de transferências, a diretoria, entretanto, está cada vez mais pressionada por reforços para todos os setores do time.

"A gente vai continuar indo ao mercado, não só como já estava antes. Mas, analisando agora essas lesões mais importantes, quando a gente tem um jogador com lesão que daqui a 15 dias, um mês vai voltar, é uma coisa. Outra é uma lesão como do Viña e do Cebolinha, em que não contamos mais com os jogadores na temporada. Então temos que ter calma, tranquilidade", disse Braz.

Sem Pedro, Gabigol, Cebolinha e Viña, Tite ainda viu Arrascaeta deixar o clássico com o Botafogo com dores na coxa esquerda. Mais uma preocupação com a questão física, que se soma à possibilidade de perder outros jogadores em definitivo.

Afinal, Wesley tem a venda encaminhada ao Atalanta, da Itália, por cerca de R$ 100 milhões. Já Fabrício Bruno tem proposta do Rennes, da França, e o Flamengo quer negociá-lo. Ou seja, a busca por zagueiro e lateral-direito também se torna necessária.

"Wesley está muito avançado até pelo tamanho das cifras, que eu não vou adiantar aqui. Mas é uma venda, que se acontecer dos moldes que está desenhando, será muito importante para o Flamengo e que é impossível segurar o jogador", explicou Braz, complementando sobre o zagueiro.



"Estamos esperando essa segunda proposta. Se for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, vamos vender. O que importa agora é o sonho do torcedor e não o sonho de ninguém.