Benedetto foi carrasco do Palmeiras na Libertadores de 2018Reprodução / Instagram

Publicado 19/08/2024 16:50

Rio - No mercado para suprir ausências de jogadores lesionados, o Flamengo está próximo de acertar a contratação de Dario Benedetto. O jogador, de 34 anos, está livre no mercado após ter deixado o Boca Juniors no último mês de julho.

Inclusive, há dois dias atrás, Tite ligou para o estafe do atacante, oferecendo um contrato a ele, de acordo com o jornalista Julio Pavoni, da emissora argentina "Tyc Sports".

No ataque, o Rubro-Negro tem três jogadores importantes no departamento médico: Everton Cebolinha, que está fora da temporada , Gabigol e Pedro, esses fora de ação até setembro

Para os lados do campo, o clube carioca está perto de acertar o retorno de Michael. De acordo com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, "só faltar assinar" com o jogador