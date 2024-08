Tite abordou atuação em clássico - Divulgação / Flamengo

Tite abordou atuação em clássicoDivulgação / Flamengo

Publicado 19/08/2024 10:05

o técnico Tite voltou a sofrer quatro gols na mesma partida e não escondeu a insatisfação com o resultado, além de reconhecer a inferioridade física da sua equipe em relação ao rival. Rio - O Botafogo conseguiu um feito para poucos após golear o Flamengo . Após 11 anos,e não escondeu a insatisfação com o resultado, além de reconhecer a inferioridade física da sua equipe em relação ao rival.

"O Botafogo manteve o nível muito regular e sempre em alto nível. Futebol tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer, mesmo tendo toda a dor da derrota. Flamengo não pode perder de 4 a 1, não pode tomar quatro gols (...) Não tivemos conjunto, principalmente no segundo tempo, quando se desmanchou em termos físicos. Eles têm qualidade, verticalidade e um time de estrutura física", disse Tite.

Em 2013, o Corinthians foi derrotado pela Portuguesa por 4 a 0, pela 24ª rodada do Brasileirão, em Campo Grande (MS). Na época, o Timão terminou o campeonato no meio da tabela, e Tite deixou o cargo após a última rodada. A saída encerrou a passagem vitoriosa, marcada pelo título brasileiro de 2011, além da Libertadores e Mundial de Clubes de 2012.

Não é muito comum os times comandados por Tite sofrerem três ou mais gols numa mesma partida. Além disso, o Flamengo sofreu gols em 18 dos 23 jogos no Brasileirão. A última vez que o Rubro-Negro emendou uma sequência de mais de dois jogos sem sofrer gols foi em maio, quando alcançou cinco jogos sem ser vazado. Desde então, a defesa foi vazada em 15 de 19 partidas disputadas.

Com a derrota para o Botafogo, o Flamengo se afastou do líder e ocupa o terceiro lugar, com 41 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Bolívar, na altitude de La Paz, na Bolívia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, venceu por 2 a 0, no Maracanã, e pode perder por até um gol de diferença para avançar direto às quartas.