Daniella ChavezReprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 09:50 | Atualizado 20/08/2024 10:01

Rio - O comentarista esportivo peruano, Edwin Portal, responsável por comandar o programa esportivo "Grone Tribune", passou por um momento constrangedor ao vivo. Durante a transmissão, ele foi flagrado vendo fotos sensuais da modelo do OnlyFans, Daniella Chavez, nascida no Chile. A situação causou um reboliço nas redes sociais.

Após a repercussão, Edwin entrou em contato com Daniella pelas redes sociais e acenou com a possibilidade de uma entrevista: "Por favor, me salve disso. Você poderia nos dar uma entrevista?". A chilena respondeu o convite com tom positivo: "Ok".

Posteriormente, a musa do OnlyFans minimizou o ocorrido e deixou um recado em apoio ao comentarista: "Em breve estarei em entrevista ao Edwin Portal, vamos ajudá-lo a passar? Hahaha as coisas acontecem", afirmou Daniella nas redes sociais.



Bastante agradecido, Edwin Portal interagiu mais uma vez: "Senhor, você olhou nos meus olhos, sorrindo, disse meu nome. Obrigada Daniella Chavez". A situação levou os seguidores do comentarista a rirem bastante.



Daniella Chavez se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.