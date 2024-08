Michael, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, deve voltar ao Brasil na próxima temporada. | Divulgação/Al-Hilal - Divulgação/Al-Hilal

Publicado 20/08/2024 07:30 | Atualizado 20/08/2024 07:36

Rio - O Flamengo faz contagem regressiva pelo retorno de Michael. Já acertado com o jogador, o clube aguarda a liberação do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para finalizar a negociação. Segundo o "ge", o empresário Eduardo Maluf viajou para Riade, a capital saudita, para uma reunião com os sauditas, e o encontro foi considerado positivo.

A reunião foi para definir as condições pela saída antecipada do jogador. Michael tem contrato com o Al-Hilal até janeiro de 2025 e já poderia assinar pré-contrato com outro clube. Os sauditas não devem dificultar, já que precisam abrir espaço para estrangeiros para inscrever Neymar, que está em fase final de recuperação, nas competições.

O Flamengo mostra confiança no desfecho da negociação ainda nesta semana. A expectativa é que Michael chegue ao Rio de Janeiro até quinta-feira (22) para assinar contrato até o fim de 2028. Será a segunda passagem do atacante de 28 anos pelo clube. Entre 2020 e 2021, disputou 105 jogos, fez 23 gols e foi campeão do Carioca, Brasileirão, Recopa e Supercopa do Brasil.