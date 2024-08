Messi machucou o tornozelo direito na final da Copa América conquistada pela Argentina - AFP

Publicado 19/08/2024 13:22

Lionel Messi não está entre os convocados pelo técnico Lionel Scaloni para os jogos contra Chile e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O craque argentino ainda se recupera de lesão no tornozelo direito e, por isso, fica fora.



A primeira lista da Argentina após a conquista da Copa América tem outros quatro jogadores que estiveram nos Estados Unidos e ficaram fora dos próximos dois compromissos: Martínez Quarta, Acuña, Exequiel Palacios e Ángel Correa.



Por outro lado, Giuliano Simeone, filho do treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, é a grande novidade. O jovem disputou a Olimpíada de Paris com a seleção argentina sub-23.



A tricampeã mundial enfrentará o Chile no dia 5, no Monumental de Núñez, e joga fora contra Colômbia, em 10 de setembro.



Confira os convocados da Argentina:



Goleiros: Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli e Walter Benítez;



Defensores: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Leo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico e Valentín Barco;



Meio-campistas: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovanni Lo Celso, Equi Fernández, Rodrigo De Paul e Nicolás González;



Atacantes: Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Valentín Castellanos.