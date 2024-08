Patrick de Paula disputou um jogo pelo Botafogo em 2024, em 31 de março, contra o Boavista - Vitor Silva / Botafogo

Patrick de Paula disputou um jogo pelo Botafogo em 2024, em 31 de março, contra o BoavistaVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/08/2024 13:47

Rio - O Botafogo está perto de concluir o empréstimo de Patrick de Paula para o Criciúma até o fim do ano. O volante, que perdeu espaço na equipe comandada por Artur Jorge, foi liberado pelo Glorioso para ter mais minutos em campo. Restam apenas detalhes para a negociação se confirmar.

O contrato não prevê opção de compra ao final do empréstimo. Caso queira contar com o volante na partida entre os clubes, que deve ocorrer somente em outubro, o Tigre deverá desembolsar o valor de R$ 1 milhão até 24h após o apito final do duelo, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.



Patrick de Paula chegou ao Botafogo em 2022, mas teve pouco destaque. Em 2023, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, que o tirou de ação por mais de 400 dias, retornando apenas em março deste ano. Ele tem apenas 37 jogos pelo clube alvinegro e marcou três gols.