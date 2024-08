Vitinho pode defender o Botafogo - Divulgação / Burnley

Publicado 20/08/2024 16:50

Rio - Em busca de reforços para a lateral direita, o Botafogo deverá fazer uma proposta de compra para Vitinho, de 25 anos, que atua pelo Burnley, da Inglaterra. No início, o desejo alvinegro era por um empréstimo, mas a concorrência pelo atleta fez o clube carioca mudar de ideia. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

A negociação envolvendo o brasileiro não é simples. O treinador da equipe inglesa, Scott Parker, não deseja se desfazer de Vitinho, já que ele é o titular da posição. Em dois jogos pelo Burnley neste início de temporada na segunda divisão do país, já fez um gol e deu uma assistência.



O lateral vê a transferência para o Botafogo como positiva, visando uma potencial convocação para a seleção brasileira no futuro. Os cariocas têm Vitinho como o principal alvo, porém, caso o clube inglês demore para responder ou não libere o atleta, outros dois nomes agradam e podem ser o plano B.



Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho foi negociado com o Cercle Brugge, da Bélgica, em 2018. Após quatro anos no clube belga, foi comprado pelo Burnley, onde já fez 79 jogos, com quatro gols e seis assistências.