Sapata tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/08/2024 20:54

Rio - O Botafogo encaminhou o empréstimo de Sapata ao RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica. A ideia é dar mais minutagem ao meia-atacante de 21 anos, que já deve viajar nesta semana. O vínculo será válido por uma temporada. As informações são do jornalista Thiago Veras.

O jovem jogador chamou a atenção ao se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, quando foi o artilheiro do time com cinco gols. Diante do bom desempenho, o Glorioso resolveu comprá-lo em definitivo em fevereiro do ano passado e pagou R$ 300 mil ao Taubaté, que o havia emprestado.

Pela equipe profissional, Sapata entrou em campo somente uma vez em 2024 e balançou as redes. Ele foi o responsável por marcar o gol da vitória alvinegra por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, pela semifinal da Taça Rio.

Na última temporada, o meio-campista fez nove gols em 26 partidas, sendo cinco na Copinha, dois pelo Carioca e dois pelo Brasileiro, ambos da categoria Sub-20.