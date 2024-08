Marçal em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Marçal em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/08/2024 22:23

Rio - Marçal não viajou com a delegação rumo a São Paulo, onde o Botafogo enfrenta o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores. O lateral-esquerdo está com dores musculares e, por isso, ficou de fora. A informação foi dada primeiro pelo "ge".