Sorteio da Copa do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Sorteio da Copa do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/08/2024 15:18 | Atualizado 20/08/2024 15:45

Rio - Nesta terça-feira, 20, Flamengo Vasco conheceram seus adversários nas quartas de final da Copa do Brasil 2024. O sorteio na sede da CBF definiu que o Cruz-Maltino vai encarar o Athletico-PR. Já o Rubro-Negro medirá forças com o Bahia. Os jogos acontecerão nas semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro.

O sorteio também definiu o chaveamento da competição. Como estão em lados opostos, Flamengo e Vasco só poderão se enfrentar em uma eventual final.

Veja o resultado:

Confronto 1: Vasco x Athletico-PR.

Confronto 2: São Paulo x Atlético-MG.



Confronto 3: Bahia x Flamengo.

Confronto 4: Juventude x Corinthians.

Os times à esquerda são os mandantes dos jogos de ida. Dessa forma, o Vasco receberá a primeira partida do confronto diante do Athletico. O Flamengo, por sua vez, visitará o Bahia no primeiro duelo.