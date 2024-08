Ginasta americana tenta fazer o movimento ’Soares’ - Reprodução / Instagram

Publicado 20/08/2024 19:48

Rio - Um dos movimentos que mais chamou a atenção por sua complexidade nas Olimpíadas de Paris 2024 foi a entrada da brasileira Julia Soares na trave de equilíbrio. Se desafiando, a ginasta Sophia Campana resolveu tentar o movimento, o que rendeu a ela muitas visualizações e roxos.

A ginasta americana é conhecida por se desafiar em suas redes sociais e canais do YouTube. Em um trecho do vídeo, publicado no Instagram, ela mostrou as tentativas, muitas frustradas, de acertar o 'Soares'. "Tenho feridas de batalha no final do vídeo para provar que não estava sendo dramática. Como a Júlia consegue sem que isso aconteça? (Ou não?). Apresentando a vocês a tão solicitada tentativa de entrada na trave de equilíbrio 'Soares'", escreveu ela na legenda do post.

Nos comentários, os internautas se divertiram com as tentativas e exaltaram a criatividade da ginasta brasileira na criação do movimento. "Sim, deixa seus braços vermelhos. Adorei as tentativas", riu Julia Soares. "O 'Soares' é muito difícil de fazer..... Julia, nossa representante, é a única pessoa que pode fazer isso! É um prazer dizer: o Brasil tem o poder da ginástica!", disse um perfil. "Estava ansiosa para você fazer esse movimento. Parabéns!", declarou outro.

Nascida nos Estados Unidos, Sophia treina e compete na Itália. A ginasta, que tem uma legião de fãs que acompanham seus desafios, mantém dois canais no YouTube: Sophialand, em italiano, e outro com o nome dela, em inglês.

O 'Soares', movimento criado por Julia Soares em 2021, consiste em pegar impulso no trampolim, executar uma meia pirueta (180º) que faz o corpo ultrapassar o aparelho e terminar do lado oposto ao que começou, agarrada pelos braços de cabeça para baixo.