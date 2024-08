Estádio Mané Garrincha, em Brasília - Carlos Gregório Jr / Vasco

Estádio Mané Garrincha, em BrasíliaCarlos Gregório Jr / Vasco

Publicado 20/08/2024 18:53 | Atualizado 20/08/2024 18:55

Rio - A CBF definiu que o Estádio Mané Garrincha receberá o confronto entre Brasil e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro. O embate válido pela 10ª rodada do torneio será no dia 15, às 21h45 (de Brasília).



Cinco anos depois, os torcedores de Brasília vão voltar a assistir à Seleção Brasileira em ação. O Brasil vai enfrentar o Peru no Estádio Nacional Mané Garrincha. O jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo será no dia 15 de outubro, às 21h45.



O último confronto da… pic.twitter.com/AfC8fE1jsA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 20, 2024

A seleção brasileira masculina não entra em campo na capital do país desde 2021, quando superou a Venezuela por 3 a 0, em partida sem a presença de público, pela Copa América.

O técnico Dorival Júnior anunciará os jogadores convocados em breve para a próxima data Fifa. O Brasil enfrentará o Equador no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 6 de setembro, e, em seguida, viajará para Assunção, onde terá o Paraguai pela frente, no dia 10.



A equipe canarinho está na 6ª posição na tabela, a última a garantir vaga direta na Copa de 2026, com sete pontos - oito de desvantagem para a líder Argentina.