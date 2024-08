Pelo Al-Hilal, Michael fez 110 jogos, 22 gols e deu 22 assistências - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 20/08/2024 15:52 | Atualizado 20/08/2024 15:56

Rio - O Flamengo acertou a contratação de Michael para a sequência da temporada. O atacante de 28 anos assinou contrato válido por quatro temporadas com o Rubro-Negro. As informações são do site 'ge'. O Al-Hilal anunciou a saída do atleta na tarde desta terça-feira (20).

A negociação não foi dificultada pelos árabes, já que precisavam abrir espaço para estrangeiros para inscrever Neymar, que está em fase final de recuperação, nas competições.



A expectativa é que Michael chegue ao Rio de Janeiro até quinta-feira (22). Será a segunda passagem do atacante pelo clube. Entre 2020 e 2021, disputou 105 jogos, fez 23 gols e foi campeão do Carioca, Brasileirão, Recopa e Supercopa do Brasil.