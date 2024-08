Wesley não deverá mais ir para o futebol italiano - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 20/08/2024 14:04 | Atualizado 20/08/2024 14:05

Rio - A operação envolvendo a ida de Wesley para a Atalanta não deverá mais acontecer. O clube italiano decidiu que não irá efetuar a contratação do lateral-direito, após o Flamengo colocar uma cláusula no acerto para que o jogador viajasse somente após o próximo dia 26. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A cláusula era para o Flamengo ganhar tempo na busca por um substituto para Wesley. No momento, o clube carioca tem apenas Guillermo Varela como opção para o setor no elenco. A Atalanta não topou porque se o atleta fosse reprovado nos exames não teria tempo para contratar outro na atual janela de transferências.



A operação renderia algo em torno de 16 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) fixos ao Flamengo por Wesley. Com as metas, o clube carioca poderia receber até 20 milhões de euros (R$ 121,84 milhões) pelo lateral-direito.



Antes do Atalanta entrar na jogada, o Flamengo havia recusado uma proposta de de 12 milhões de euros (cerca de R$ 71,2 milhões) do Bournemouth, da Inglaterra. Wesley tem contrato com o clube carioca até o fim de 2028.