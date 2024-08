Alex Sandro trabalhou com Tite na Seleção e é alvo do Flamengo - NELSON ALMEIDA / AFP

Alex Sandro trabalhou com Tite na Seleção e é alvo do FlamengoNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 20/08/2024 10:50

Rio - O Flamengo negocia a contratação de Alex Sandro . O lateral-esquerdo, de 33 anos, está livre no mercado após o fim do contrato com a Juventus, da Itália, e já estava na mira desde o ano passado. A boa relação com o técnico Tite, inclusive, pode pesar a favor do Rubro-Negro na disputa.

Alex Sandro trabalhou com Tite na seleção brasileira entre 2019 e 2022. O jogador fez parte dos ciclos dos Mundiais de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, mas só foi convocado para este último. Ele não foi mais convocado após a eliminação nas quartas de final diante da Croácia (o fim da era Tite).

Nos últimos anos, Alex Sandro também se adaptou na função de zagueiro pela Juventus. O jogador chegou a ser testado por Tite dessa maneira na Seleção, como um defensor atuando mais pelo lado. Além de substituir Viña, que está fora da temporada, também aumentaria o leque de opções de Tite.

No ano passado, Filipe Luís chegou a atuar em uma função semelhante. Alex Sandro, que já estava na mira, era visto como o substituto ideal para o ex-lateral que se aposentou do futebol. Por conta das lesões nesta temporada, Tite chegou a tentar improvisar Léo Pereira na lateral-esquerda.

Atualmente o Flamengo conta com Ayrton Lucas na lateral-esquerda, além de Viña, que rompeu o ligamento do joelho e está fora da temporada. O Rubro-Negro busca reforçar o setor para diminuir a sobrecarga sobre Ayrton Lucas. A chegada de Alex Sandro, inclusive, poderia dar mais um "zagueiro" para a equipe.

Revelado no Athletico-PR, Alex Sandro se destacou no Santos entre 2010 e 2011, quando conquistou o título da Copa do Brasil e Libertadores ao lado de Neymar, Ganso, entre outros. Em seguida, passou pelo Porto entre 2011 e 2015, sendo bicampeão português, antes de acertar com a Juventus, da Itália.

Com a camisa da Juventus, Alex Sandro conquistou cinco títulos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, além de duas Supercopas. Ele também bateu na trave na final da Liga dos Campeões de 2017, quando foi derrotado pelo Real Madrid, da Espanha, por 4 a 1.

Já com a camisa da seleção brasileira, Alex Sandro disputou 40 partidas e marcou dois gols. Ele foi campeão da Copa América de 2019 e vice da mesma competição em 2021. Além disso, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.