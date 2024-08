Alex Sandro em jogo da Juventus (ITA) - Divulgação / Juventus

20/08/2024

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo , Marcos Braz, confirmou que o clube buscou saber as condições de Alex Sandro , que está livre no mercado após deixar a Juventus (ITA). O dirigente, por outro lado, lembrou que o jogador fez boa parte da carreira na Europa e destacou que "não tem nada próximo" no momento.

"É um jogador que o Flamengo estava querendo saber como estavam as condições dele, saber se teria interesse de voltar para a América do Sul, voltar para o Brasil. É um jogador que fez carreira muito tempo lá fora. É uma decisão de vida também. Não tem nada, não tem nada próximo, mas o Flamengo está no mercado como sempre esteve. O Flamengo vai contratar jogador que entenda que possa solucionar os nossos problemas", disse Braz, nesta terça-feira (20), após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

Alex Sandro já trabalhou com Tite, atual técnico do Fla, em outras situações. Com a camisa da seleção brasileira, o lateral-esquerdo disputou a Copa do Mundo de 2022 e foi campeão da Copa América em 2019.

O jogador é cria das categorias de base do Athletico, mas ganhou destaque no Santos, onde conquistou a Libertadores de 2011. Na Europa, vestiu as camisas do Porto, de Portugal, e da Juventus, da Itália.

