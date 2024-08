Michael está próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo - Foto: Getty Images

Publicado 20/08/2024 12:51 | Atualizado 20/08/2024 12:54

Michael está muito próximo de ser o primeiro reforço do Flamengo para o segundo semestre de 2024. Entre clube e jogador está tudo certo, só restando apenas a liberação do Al-Hilal, da Arábia Saudita , que não deve dificultar a saída do atacante, já que precisa abrir espaço na vaga de estrangeiros do campeonato local para poder inscrever Neymar, que está em fase final de recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco.