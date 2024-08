Arrascaeta, do Flamengo, no Maracanã - Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 20/08/2024 17:33 | Atualizado 20/08/2024 17:33

Rio - Nesta terça-feira (20), o Flamengo informou que exames apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda de Arrascaeta. Dessa forma, o meio-campista está fora da partida contra o Bolívar, válido pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, na quinta (22).

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O meia segue tratamento no DM rubro-negro, o que já ocorre com os atacantes Gabi e Pedro", diz a nota do Flamengo.

"As lesões são imprevisíveis, inesperadas e no momento em que acontecem afetam nossos sentimentos. Quando você faz seu trabalho com amor e determinação, a única coisa que você pode fazer quando essas coisas acontecem é aceitá-las. Trabalhar para voltar o mais rápido possível", escreveu Arrascaeta.

O uruguaio é o quinto desfalque do Rubro-Negro para a partida contra o time boliviano. Pedro e Gabi, como diz o comunicado, estão em tratamento no departamento médico. Já Cebolinha e Viña passaram por cirurgia e só retornarão na temporada 2025.