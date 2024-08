Couto Pereira, estádio do Coritiba, receberá Grêmio x Fluminense, pela Libertadores - Daniel Ramalho/Vasco

Couto Pereira, estádio do Coritiba, receberá Grêmio x Fluminense, pela LibertadoresDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 01/08/2024 19:43 | Atualizado 01/08/2024 19:44

Rio - A CBF confirmou, na noite desta quinta (1º), que o duelo entre Brasil e Equador, pelas Eliminatórias, será no Couto Pereira, estádio do Coritiba. A partida está marcada para o dia 6 de setembro.

O confronto contra o Equador, no dia 6 de setembro, terá o Estádio Couto Pereira como palco do primeiro jogo da Seleção Brasileira neste ano pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.



O jogo também marca o retorno da Seleção a Curitiba depois de mais de duas décadas. A última vez… pic.twitter.com/OF8vYsxfC8 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 1, 2024

Inicialmente, a entidade trabalhava para levar a partida para o Beira-Rio. No entanto, o "bom estado do gramado e a localização de Curitiba foram decisivos para a escolha do Couto Pereira". Isso porque a capital paranaense está a cerca de uma hora e meia de viagem de avião de Assunção, no Paraguai, local onde a equipe comandada por Dorival Júnior irá enfrentar os donos da casa, no dia 10, após o compromisso com os equatorianos.

Será a primeira partida da Seleção no local após mais de duas décadas. Na ocasião, em novembro de 2003, empatou com o Uruguai por 3 a 3, pelas Eliminatórias, no estádio Pinheirão.



Em sexto, com sete pontos, na competição que dá vaga para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, o Brasil busca se recuperar. São três derrotas seguidas para a Amarelinha, algo inédito na história do torneio.