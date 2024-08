Entrevista coletiva de Tite após a derrota para o São Paulo - Reprodução/FlaTV

Entrevista coletiva de Tite após a derrota para o São Paulo

Publicado 04/08/2024 01:16



Tite explicou a opção pelo time que mandou a campo na derrota do Flamengo para o São Paulo por 1 a 0 , neste sábado (3), no Morumbi. O treinador negou que tenha poupado e ressaltou que existe um cuidado com os atletas. Ele ainda lembrou que o Rubro-Negro fez seu terceiro jogo num curto período de tempo.

"Nós viemos com o grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. Ela não tem individualidade, ela tem o conjunto, que é importante. O fato significativo é que é o terceiro jogo em seis dias, e é impossível você manter performance. E corre-se o risco de lesões graves, de machucar, de o atleta ficar fora um tempão se jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, contra Juventude, contra o Cuiabá. Há um cuidado e não poupar atletas. Por que? Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós construímos essa campanha. Então, não tem individualidade", disse Tite.

Pedro (suspenso), Luiz Araújo (suspenso), Cebolinha (dor no músculo posterior da coxa direita) e De La Cruz (dores no joelho direito) não estiveram à disposição. Já Ayrton Lucas, Gerson e Arrascaeta foram a campo somente no segundo tempo. Fabrício Bruno, Varela e Pulgar sequer entraram.

Com as baixas no setor ofensivo, Bruno Henrique foi a campo "sem estar na sua plenitude", de acordo com Tite. Ele, porém, garantiu que o atacante, clinicamente, não corria risco de lesão.

"Dois grandes jogadores (Bruno Henrique e Gabigol), são dois monstros. Na história, dois grandes atletas. Publicamente, eu pedi ao BH, porque precisávamos de um jogador de velocidade. Eu pedi ao BH que ele pudesse vir sem estar nas suas condições, sem estar na sua plenitude. Correria um risco de lesão? Clinicamente, não. Essa segurança a gente tinha. Ele não estava ainda treinado, e precisávamos de um jogador de velocidade. Com o Luiz (Araújo) fora por cartão, sem o Cebola, precisávamos de um jogador agudo no setor, e (ele) foi até onde deu. São dois jogadores que merecem ser muito respeitados", afirmou o treinador.