Tite é o técnico do FlamengoRaul Arboleda / AFP

Publicado 04/08/2024 08:07

derrota por 1 a 0 para o São Paulo, na noite do último sábado (3), pelo Brasileirão. Diferente do habitual, o time de Tite se mostrou inofensivo e voltou a terminar uma partida sem marcar, o que não acontecia há 18 jogos. Rio - O Flamengo pagou o preço de poupar seus titulares e deixou a desejar em sua atuação na, na noite do último sábado (3), pelo Brasileirão. Diferente do habitual, o time de Tite se mostrou inofensivo e

Antes do duelo com o time paulista, o último jogo que o ataque rubro-negro passou em branco foi na derrota por 1 a 0 para o Palestino, pela primeira fase da Libertadores, no dia 8 de maio. Desde então, o time carioca havia marcado em todas as partidas.

Além de não marcar, o Flamengo também terminou a derrota para o São Paulo sem conseguir finalizar no gol. O Rubro-Negro pecou na pontaria e não conseguiu precisar a mira em nenhum de seus oito arremates.

Com a derrota, o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. O Alvinegro chegou a 43 pontos após vencer o Atlético-GO, enquanto o time de Tite ficou com 41.