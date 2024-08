Fabrício Bruno é zagueiro titular do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Rio - O Flamengo foi comunicado pelo Rennes, da França, que uma proposta maior será feita pela contratação do zagueiro Fabrício Bruno. O Rubro-Negro aguarda a nova oferta da equipe francesa para saber como irá avaliar. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Rubro-Negro rejeitou uma proposta de 14 milhões de euros (algo em torno de R$ 87,58 milhões) por Fabrício Bruno, sendo 12,5 milhões de forma fixa (cerca de R$ 77,57 milhões) e 1,5 milhão (algo em torno de R$ 9,38 milhões) de bônus.



Não é a primeira vez que o jogador é alvo da Europa. Em maio, ele esteve muito perto de trocar o clube da Gávea pelo West Ham, da Inglaterra. Entretanto, o defensor não gostou da oferta salarial e optou por permanecer no Rio de Janeiro.

O camisa 15 é um dos principais nomes da zaga rubro-negra, e o clube entende que ele é peça fundamental no elenco para a disputa dos títulos na temporada. A equipe comandada por Tite terá pela frente uma dura sequência de jogos importantes por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores neste mês de agosto.