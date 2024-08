Flamengo pouco criou e não levou perigo ao gol do goleiro Rafael - André Fabiano/Código19/Estadão Conteúdo

Flamengo pouco criou e não levou perigo ao gol do goleiro RafaelAndré Fabiano/Código19/Estadão Conteúdo

Publicado 03/08/2024 23:34

São Paulo - Com um time bastante modificado, o Flamengo teve uma atuação ruim e perdeu para o São Paulo por 1 a 0 na noite deste sábado (3), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Calleri, aos 16 minutos do segundo tempo, anotou o único gol do jogo. Com o resultado e a vitória do Botafogo , o Rubro-Negro deixou a liderança. A equipe de Tite soma 40 pontos e aparece na segunda colocação.

Pedro (suspenso), Luiz Araújo (suspenso), Cebolinha (dor no músculo posterior da coxa direita) e De La Cruz (dores no joelho direito) não estiveram à disposição. Já Ayrton Lucas, Gerson e Arrascaeta foram a campo somente no segundo tempo. Fabrício Bruno, Varela e Pulgar sequer entraram. A outra mudança foi o retorno de Rossi ao time titular na vaga de Matheus Cunha.

A equipe de Tite volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. A partida é válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0

O jogo

O Flamengo fez um primeiro tempo bem abaixo no Morumbi. Ao longo de todo o primeiro tempo, o Rubro-Negro viu o São Paulo ditar o ritmo e criar chances claras de gol. O Tricolor, no entanto, não conseguiu aproveitar as oportunidades.

A equipe de Tite até conseguiu chegar ao campo de ataque em determinados momentos durante o primeiro tempo, mas foi insuficiente para tirar o zero do placar. Não por acaso, o goleiro Rafael sequer foi exigido.

No intervalo, o treinador colocou Gerson vaga de Bruno Henrique. A mexida parecia ter surtido efeito, já que o Flamengo criou duas boas chances em menos de dez minutos, com Wesley e Léo Ortiz.

A sequência acordou o São Paulo, que cresceu no segundo tempo e, dessa vez, não desperdiçou. Aos 16 minutos, Wellington Rato foi para a cobrança de escanteio e levantou a bola na medida para Calleri cabecear no ângulo de Rossi.

O Rubro-Negro sentiu o gol e não conseguiu reagir. A única chance veio numa bola levantada na área para Gabigol, mas Arboleda subiu no tempo certo para fazer o corte. Fora isso, o São Paulo teve controle do jogo e impôs a derrota ao Flamengo.

Ficha técnica

São Paulo 1 x 0 Flamengo



Data e Hora: 3/8/2024, às 21h30

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rafael Klein (RS)



Cartões amarelos: Zubeldía e Wellington Rato (SAO) / Matheus Gonçalves, David Luiz e Bruno Henrique (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Calleri (1-0) (16'/2ºT)

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Allan Franco e Wellington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Liziero, 30'/2ºT) e Lucas Moura; Wellington Rato (Michel Araújo, 40'/2ºT), Ferreira (Nestor, 40'/2ºT) e Calleri.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña (Victor Hugo, 30'/2ºT); Léo Ortiz e Allan (Ayrton Lucas, 18'/2ºT); Matheus Gonçalves (Lorran, 30'/2ºT), Bruno Henrique (Gerson, Intervalo), Gabigol e Carlinhos (Arrascaeta, 18'/2ºT).