Rodolfo Landim é o presidente do FlamengoFoto: AGIF

Publicado 02/08/2024 23:06 | Atualizado 02/08/2024 23:07

Rio - O presidente Rodolfo Landim explicou os valores que o Flamengo ofereceu a Gabigol na proposta de renovação. De acordo com ele, o clube apresentou contrato de um ano e ressaltou que o atacante ganharia em uma temporada o equivalente ao que receberia em cinco.

"Ele quer um contrato de longo prazo, e estamos oferecendo a ele um contrato de um ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses cinco anos de contrato. A decisão não está mais na mão do Flamengo, está na mão dele. A proposta foi feita e está na mesa, a gente não tirou ela da mesa", disse Landim, ao programa ESPN FC.

"Se jogar neste ano e tiver um bom desempenho profissional, ele vai até ter condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Esse é um processo", afirmou posteriormente.

Logo na sequência, Landim relembrou a situação de Everton Ribeiro. O meio-campista ficou livre ao fim da última temporada e queria um contrato de dois anos, enquanto o Flamengo oferecia um. O Bahia entrou na jogada e fechou acordo válido até o fim de 2025 com o jogador

"A gente entende a vontade dele de firmar um contrato de mais longo prazo. O Everton Ribeiro é um jogador que a gente adora, como profissional. Ele recebeu uma oferta de contrato profissional maior que poderíamos oferecer. Ficamos tristes de não contar com ele, mas ficamos felizes pelo profissional", pontuou o mandatário.

O atacante, aliás, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Com o manto, Gabigol conquistou Libertadores (2x), Campeonato Brasileiro (2x), Supercopa do Brasil (2x), Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca (4x).

"De fato, já comentei algumas vezes. O Gabigol é um jogador que tem seu lugar garantido na história do Flamengo por tudo que fez. Nas pesquisas que fizemos de opinião do Flamengo entre os nosso sócios, ele é colocado hoje como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, só atrás apenas do Zico. Claro que, hoje, quem vota é a turma que provavelmente viu alguns antigos jogadores, mas independente disso, é uma votação super expressiva. É um fato. Agora, temos uma discussão, que é uma discussão em relação ao futuro", ressaltou Landim.