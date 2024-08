Arrascaeta ao lado de Nicolás de La Cruz em treino - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 02/08/2024 09:03 | Atualizado 02/08/2024 10:24

Rio - Com contrato com o Flamengo até o fim de 2026, Arrascaeta, de 30 anos, deseja entrar em campo quando o estádio do clube, no Gasômetro, for inaugurado. Para isso acontecer, o uruguaio terá que completar um década de Rubro-Negro. A previsão da construção da "Nova Casa Rubro-Negra" levou o camisa 14 a fazer uma brincadeira.

"Estamos em 2024, falei: "Não pode ser que são cinco anos para fazer o estádio" (risos). Achei que os tempos eram muito mais curtos. Estou em uma etapa da vida totalmente feliz aqui no Rio com a minha família", afirmou em entrevista ao SporTV.



Ídolo do Flamengo e no Rio de Janeiro desde 2019, Arrascaeta afirmou que não tem planos de deixar a cidade e que projetar permanecer ainda muito tempo no Rubro-Negro.



"A gente pensa em criar nossos filhos aqui. Então sou grato ao clube, a tudo que o Flamengo me brindou. Tomara que seja o melhor para todos nós, se eu continuar aqui obviamente serei muito agradecido e feliz", disse.