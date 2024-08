Ex-presidente do Flamengo e deputado federal, Bandeira de Mello (PSB) iria assistir jogo no Maracanã - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/08/2024 14:25 | Atualizado 01/08/2024 14:34

Rio - Ex-presidente do Flamengo e deputado federal, Eduardo Bandeira de Mello (PSB) sofreu um assalto próximo ao estádio do Maracanã, antes do confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (31). O Rubro-Negro venceu por 2 a 0 pela ida das oitavas de final.