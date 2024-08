Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/07/2024 23:55

Rio - Mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil , nesta quarta-feira (31), o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, utilizou a janela de entrevista coletiva para mostrar insatisfação com o trabalho do VAR. Para ele, em um lance do primeiro tempo, Raphael Veiga deveria ter sido expulso por entrada dura em Erick Pulgar.

"A gente está muito decepcionado com a atuação do VAR nessa noite, até queria saber a opinião de vocês, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Erick, acima do tornozelo, não era para expulsão. Não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. Queria entender o que se passa na cabeça do Igor Benevenuto para não chamar para expulsão num lance clássico desses", disse.

O lance aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o meia do Verdão acertou o tornozelo do volante rubro-negro e recebeu apenas o cartão amarelo do árbitro Braulio da Silva Machado.

"Tenho certeza que na Libertadores, com os critérios dos árbitros, era expulsão sumária. Não consigo entender sinceramente. Vou passar a semana inteira sem entender. Talvez não tivesse funcionando o VAR, o árbitro teria que avisar os capitães. Tem consequência no jogo de hoje e de quarta", protestou Spindel.

"Jogador importantíssimo do Palmeiras, no momento da entrada, ele já tem uma reação de arrependimento da consequência do erro dele como atleta, de ter feito uma entrada para expulsão e que teria consequências para jogo de hoje e para o de volta. Queria entender o que se passa na cabeça do VAR, se tem pouca imagem para ver para avaliar e sequer chamar pra revisão", completou.

A duelo de volta será disputado na próxima quarta-feira (7/8), às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença conquistar a vaga nas quartas de final.