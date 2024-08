Festa da torcida do Flamengo no Maracanã para o duelo com o Palmeiras - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/07/2024 23:29

Rio - O Flamengo teve ótima exibição na noite desta quarta-feira (31), no Maracanã, e abriu boa vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras , com gols marcados pelos atacantes Pedro e Luiz Araújo. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

A duelo de volta será disputado na próxima quarta-feira (7/8), às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença conquistar a vaga nas quartas de final.