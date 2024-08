Everton Cebolinha, do Flamengo, em dividia com Richard Ríos, do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 31/07/2024 22:45

Rio - O atacante Everton Cebolinha, mais uma vez, virou motivo de preocupação no Flamengo. Nesta quarta-feira (31), o jogador deixou o gramado ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil - vencida pro 2 a 0 - alegando dores musculares na parte posterior da coxa direita. Ele foi substituído aos 22 minutos dando lugar a Luiz Araújo, autor do segundo gol do duelo.

De acordo com comunicado divulgado pelo Flamengo, Cebolinha iniciou tratamento no vestiário. O camisa 11 do Rubro-Negro deve passar por exames de imagem para identificar se há lesão no local.

Everton vive momento complicado quanto à parte física e esta pode ser sua terceira janela de desfalque por lesão. Antes, ele já tinha sofrido uma lesão muscular na panturrilha direita e, logo depois de recuperar, foi diagnosticado com lesão no quadril direito.