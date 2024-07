Futuro estádio do Flamengo será no terreno do Gasômetro e é aposta para revitalização da Zona Portuária do Rio - Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 31/07/2024 10:00 | Atualizado 31/07/2024 10:03

está confirmado para as 14h30 desta quarta-feira (31). O presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), Guilherme Calmon Nogueira da Gama, acatou o pedido da Prefeitura do Rio e derrubou a

O leilão do terreno do Gasômetro, onde ficará o estádio do Flamengo, está confirmado para as 14h30 desta quarta-feira (31). O presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), Guilherme Calmon Nogueira da Gama, acatou o pedido da Prefeitura do Rio e derrubou a liminar que suspendia o processo

A nova reviravolta é uma vitória da Prefeitura e do Flamengo, que são os principais interessados e viram o juiz Marcelo Barbi Gonçalves, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, suspender o leilão na terça-feira (30). Ele acatou a ação de Vinicius Monte Custódio, que fez o pedido por considerar que era nula a decisão do município que desapropriou o terreno, no mês passado.

Na nova decisão, o presidente do TRF-2, por outro lado, acatou os argumentos da Prefeitura do Rio de que o processo é de interesse público pelo fato de o estádio do Flamengo ser importante para o plano de revitalização da Zona Portuária da cidade.



Com isso, o leilão segue previsto para o auditório do Centro Administrativo São Sebastião, no Centro do Rio de Janeiro. O Flamengo deve ser o único a dar um lance cujo mínimo é de R$ 138,195 milhões e deve ser pago à vista pelo terreno.